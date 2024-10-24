Brezilya'da öldü sanılan bebek cenaze töreninde dirildi

Haber Merkezi

Brezilya'da ilginç bir olay meydana geldi.

Correia Pinto kentinde 9 aylık bebeği rahatsızlanan bir aile, Faustino Riscarolli Hastanesi'ne başvurdu.

Acil bölümüne yatırılan Kiara Crislayne adlı bebek, yapılan muayene sonrası doktorlar tarafından ölü ilan edildi ve naaşı ailesine teslim edildi.

CENAZE TÖRENİNDE DİRİLDİ

Bebeklerini kaybetmenin acısını yaşayan aile, cenaze töreni sırasında beklenmedik bir olay yaşadı.

Son kez bebeğinin elini tutan anne, öldü sandığı bebeğinin parmağını sıkıca kavradığını görünce kendinden geçti.

Bebeğin dirildiğini gören aile, küçük çocuğu hemen hastaneye götürdü.

"UMUDUMUZ KISA SÜRDÜ"

Acılı baba Cristiano Santos, "Önce kızımızı kaybetmenin acısını yaşadık, sonra bir umut ışığı doğdu. Fakat bu umudumuz da çok kısa sürdü." diye konuştu.

Hastane yönetimi, bebeğin ilk muayenesinde nabız ve nefes alışverişinin olmadığını, oksijen seviyesinin yüzde 84 olarak ölçüldüğünü ve kalp grafiğinde yaşam belirtisi bulunmadığını açıkladı.

Yönetim ayrıca, bebeği 16 saat önce ölü ilan ettiklerini de kabul etti.

HASTANEDE TEKRAR ÖLDÜ

Hastaneye kaldırılan bebek, kısa süre sonra tekrar öldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Brezilya Bilimsel Polis Teşkilatı, 30 gün içinde raporunu tamamlayacağını açıkladı.

Correia Pinto Belediyesi aileden özür dileyerek, "Sağlık çalışanlarımız düzenli eğitim almaktadır. İnsan hayatı bizim için her zaman önceliklidir." açıklamasında bulundu.

Adli Tıp Genel Enstitüsü'nün olayla ilgili hazırlayacağı nihai rapor bekleniyor.