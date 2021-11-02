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    Brezilya'da papağanın sevimli halleri kamerada

    Otoyolda güvenlik kamerasıyla saklambaç oynayan oyuncu papağanın o anları izleyenleri gülümsetti.
    • İHA
    • 02.11.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 17:56
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    Brezilya'da papağanın sevimli halleri kamerada

    Brezilya’nın Parana eyaletine bağlı Curitiba kenti yakınlarındaki BR-116 otoyolunda güvenlik kameralarına bir papağan takıldı.

    KAMERAYLA SAKLAMBAÇ OYNADI

    Arteris Planalto Sul adlı yol izleme şirketi kamera kayıtlarını sosyal medya hesabında "özel bir ziyaret" notuyla paylaştı.

    Görüntülerde otoyol kamerasının tepesine tüneyen turkuaz renkteki papağının başını uzatarak, güvenlik kamerasının sağ üst ve sol üst köşesinde birkaç kez belirip kaybolduğu görüldü.

    SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

    Şirket, papağanın türünü "amazona aestiva" olarak açıklarken, oyuncu papağanın görüntüleri sosyal medyada herkesin dikkatini çekti.

    Brezilya'da papağanın sevimli halleri kamerada

    Brezilya da papağanın sevimli halleri kamerada #1

    Brezilya da papağanın sevimli halleri kamerada #2

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