Brezilya'da son 24 saatte 892 ölüm

Ülkede, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 720'ye yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

Verilere göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 892 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 42 bin 720 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı ise son 24 saatte 21 bin 704 artarak, 850 bin 514 oldu.

SAO PAULO'DA 10 BİN 581 ÖLÜM

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 172 bin 875 vaka ve 10 bin 581 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 592 kişinin ölümüne neden olan virüs, 78 bin 836 kişide görüldü.

Brezilya, dün virüs kaynaklı ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra en çok korona kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke olmuştu. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, bölgede "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.