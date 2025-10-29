Brezilya'da suç örgütüne operasyon: 4'ü polis 60 kişi yaşamını yitirdi

- Rio de Janeiro'da suç örgütü Comando Vermelho'ya karşı büyük bir operasyon düzenlendi.
- Operasyonda 4'ü polis toplam 60 kişi yaşamını yitirdi ve 81 kişi gözaltına alındı.
- Çok sayıda silah ele geçirildi.
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde ‘Comando Vermelho’ adlı organize suç örgütüne karşı 2 bin 500 polis, 32 zırhlı araç ve 2 helikopterle geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
4'Ü POLİS 60 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Operasyonda çıkan çatışmalarda 4’ü polis 60 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
81 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yetkililer, operasyon kapsamında 81 kişinin gözaltına alındığını ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini açıkladı.