Brezilya'da terfi alan iş arkadaşını öldürmeye çalıştı

Haber Merkezi

Brezilya'nın Abaida de Goiás şehrinde bir tekstil fabrikasında akılalmaz bir olay yaşandı.

Yakın zamanda terfi alan iş arkadaşını kıskanan 30'lu yaşlarda bir kadın, durumun haksız olduğunu öne sürünce kadınlar arasında kavga çıktı.

İş arkadaşına iyice bilenen kadın, onu öldürmeyi kafasına koydu.

İŞ ARKADAŞINI ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Ertesi gün işe yanında zehir paketiyle gelen kadın, iş arkadaşını öldürmek için harekete geçti.

İş arkadaşının ofisten ayrılmasını fırsat bilen şüpheli, kadının su şişesine yaklaşarak yanındaki zehri şişeye boşalttı.

Daily Mail'in haberine göre şüpheli, o sırada kameralara yakalandığını fark etmedi.

KAMERALARA YAKALANDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin iş arkadaşı ayrıldıktan sonra su şişelerinin bulunduğu bölüme gittiği görülüyor.

Kadın, arkadaşının su şişesini alıp içine kimyasal bir madde döktü.

Kısa süre sonra şişeden su içen mağdur, ağzında yanma hissederek acilen tıbbi yardım istedi.

TUTUKLANDI

Olay yerel polis tarafından hızla araştırıldı ve şüpheli, olaydan yaklaşık iki hafta sonra geçtiğimiz Perşembe günü tutuklandı.

Kadın şimdi adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya ve suçlu bulunması halinde 6 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilir.