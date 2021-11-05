Brezilya'da uçuşu iptal olan yolcular, havalimanını birbirine kattı

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanında bazı yolcular, olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarının iptal edilmesi nedeniyle ortalığı savaş alanına çevirdi.

Geçtiğimiz pazartesi günü Confins şehrine yapılan uçuş, Confins’teki olumsuz hava koşulları sebebiyle kalkıştan sonra iptal edildi. Uçak, Guarulhos Havalimanına geri dönmek zorunda kaldı.

ÇALIŞANLARA BAĞIRAN YOLCULAR, ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Uçuş ertesi güne ertelenince bazı yolcular geceyi havaalanında geçirecekleri için tepki gösterdi. Bazı yolcular, havayolu şirketi çalışanlarına bağırdığı ve bir yolcunun ise eline aldığı metal sütun ile havayolu şirketine ait bankoya saldırdığı görüldü.

Brezilya'da uçuşu iptal olunca yolcular havalimanını birbirine kattı VİDEO

"BEBEĞİM HASTALANIRSA SİZİ ÖLDÜRÜRÜM"

5 aylık bebekleri olduğunu belirten yolculardan biri, “Bebeğim hastalanırsa sizi öldürürüm” diyerek havayolu çalışanlarını tehdit etti.

GOL havayolu tarafından yapılan açıklamada ise, ertesi güne ertelenen uçuşta bulunan tüm yolcuların konaklamasının şirket tarafından sağlandığını bildirildi.