Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.376
0.86%
EXEN Coin
11.48
4.64%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Brezilya'da uyuşturucu koyduğu karpuzla, kendisini hamile gibi gösterdi

    Bir şüpheli, içerisine uyuşturucu koyduğu karpuzu karnına yerleştirerek kendisini hamile gibi gösterdi. Uyuşturucu kaçakçısı kadın, polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 12:46
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 16:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Brezilya'da uyuşturucu koyduğu karpuzla, kendisini hamile gibi gösterdi

    Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir uyuşturucu tacirinin yöntemi, bu kadarına da pes dedirtti.

    Uyuşturucu tacirliği yapan kadının hamile kılığına girerek, karnındaki karpuz kabuğunda uyuşturucu madde taşıdığı ortaya çıktı.

    Uyuşturucu taciri kadın, ülkenin en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'ya giden bir otobüse bindiği sırada yolcuların şüphelenmesi sonucu polise bildirmesiyle yakalandı.

    2 KİLOLUK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Polisin otobüse düzenlediği operasyon sonucu yakalanan uyuşturucu taciri kadının karnındaki karpuz kabuğundan, 2 kilogram ağırlığındaki 4 paket kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

    HER SEFERİNDE 100 DOLAR ÖDENDİ

    Yerel basında çıkan haberlere göre, uyuşturucu tacirinin polis ifadesinde, uyuşturucuyu Brezilya'nın başkenti Brasilia'ya naklettiği uyuşturucu sevkıyatında kendisine 500 Brezilya reali, yaklaşık 100 dolar ödendiğini açıkladığını aktardı.

    Kadının bu taktikle kilolarca uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirtildi.

    Brezilya da uyuşturucu koyduğu karpuzla, kendisini hamile gibi gösterdi #1

    Brezilya da uyuşturucu koyduğu karpuzla, kendisini hamile gibi gösterdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir