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- Brezilya'da uyuşturucu koyduğu karpuzla, kendisini hamile gibi gösterdi
Brezilya'da uyuşturucu koyduğu karpuzla, kendisini hamile gibi gösterdi
- DHA
- 03.12.2020 - 12:46
- Güncelleme : 03.12.2020 - 16:20
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir uyuşturucu tacirinin yöntemi, bu kadarına da pes dedirtti.
Uyuşturucu tacirliği yapan kadının hamile kılığına girerek, karnındaki karpuz kabuğunda uyuşturucu madde taşıdığı ortaya çıktı.
Uyuşturucu taciri kadın, ülkenin en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'ya giden bir otobüse bindiği sırada yolcuların şüphelenmesi sonucu polise bildirmesiyle yakalandı.
2 KİLOLUK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Polisin otobüse düzenlediği operasyon sonucu yakalanan uyuşturucu taciri kadının karnındaki karpuz kabuğundan, 2 kilogram ağırlığındaki 4 paket kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi.
HER SEFERİNDE 100 DOLAR ÖDENDİ
Yerel basında çıkan haberlere göre, uyuşturucu tacirinin polis ifadesinde, uyuşturucuyu Brezilya'nın başkenti Brasilia'ya naklettiği uyuşturucu sevkıyatında kendisine 500 Brezilya reali, yaklaşık 100 dolar ödendiğini açıkladığını aktardı.
Kadının bu taktikle kilolarca uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirtildi.