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Brezilya'da uyuşturucu koyduğu karpuzla, kendisini hamile gibi gösterdi

Brezilya'da uyuşturucu koyduğu karpuzla, kendisini hamile gibi gösterdi

Bir şüpheli, içerisine uyuşturucu koyduğu karpuzu karnına yerleştirerek kendisini hamile gibi gösterdi. Uyuşturucu kaçakçısı kadın, polis tarafından yakalandı.