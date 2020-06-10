Brezilya'da yaş gününü kutlayan çocuk öldü

4'üncü yaş gününü kutlayan Enzo Maia, partiye davetsiz gelen bir kişi tarafından silahın ateşlemesiyle seken kurşunun başına isabet etmesinin ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

Brezilya’da 4'üncü yaşını kutlamak için düzenlediği parti ölümle sonuçlandı.

Enzo Maia adlı çocuk, ailesi ve arkadaşlarıyla kutladığı yaş günü partisine davetsiz olarak gelen Pedro Pedidor (21) adlı kişinin kemerindeki silahın yere düşerek ateş aldığı sırada seken kurşunun hedefi aldı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Enzo Maia’nın babası Douglas, doğum günü partisine davetsiz olarak gelen Pedidor’un olayın yaşandığı an meydana gelen karmaşa sırasında kaçmaya çalıştığını söyledi.

"BİZE CEHENNEMİ YAŞATTI"

Yere düşen silahtan seken kurşunun oğlunun başına isabet ettiğini söyleyen Douglas, "Partiye davetsiz katıldı, alkollü bir hali vardı. Bize cehennemi yaşattı." dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Doğum gününde maganda kurbanı olan çocuğun son görüntüleri