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Haber Merkezi

Brezilya'da mide bulandıran bir olay meydana geldi.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarında uyguladığı soykırımla övünen İsrailliler, dünyanın her yanında ırkçı söylemlerini sürdürüyor.

Kendi dinlerinden ve milletinden olmayan her kesime nefret duyan İsrailliler, bu defa Brezilya'da ortalığı karıştırdı.

AFRİKALI İŞÇİLERE HAKARET EDİP SALDIRDI

CNN Brezilya'nın haberine göre, Brezilya'nın Boipeba Adası'nda tatil yapan bir turist, turistlerin uğrak yeri olan ve malların pazarlanması için kullanılan bir kasabada Afrika kökenli işçilere yönelik çirkin ifadeler kullandı.

Ten renginden dolayı bir işçiye ırkçı ifadeler kullanan turist, sözlerine karşılık alamayınca "maymun" diyerek işçiye saldırdı.

POLİSLERE RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Yerli halkın durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, İsrailli turist ile bir konuşma gerçekleştirdi.

Yaptığının suç olmadığını söyleyen ve işçinin bu sözleri hakettiğini iddia eden İsrailli turist polislere rüşvet teklif etti.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE GÖZALTINA ALINDI

Rüşveti kabul etmeyen polis, zor kullanmak istemediklerini belirterek İsrailli turiste teslim olması gerektiğini söyledi ancak bu sözler karışılık bulmadı.

Saatlerce hem polise hem de yerlilere hakaretler saydıran İsrailli turistin saklandığı bölgeye insanlar ve gazeteciler akın etti.

Zor kullanmak durumunda kalan ekipler, İsrailli turisti saklandığı yerden çıkararak gözaltına alınca çevrede bulunan yerliler, polis ekiplerini alkış yağmuruna tuttu.

"TİPİK İSRAİLLİ"

Canlı yayında yayınlanan bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesini ardından dünya çapında birçok kullanıcı, İsraillilerin ırkçı saldırılarının çok normal olduğunu ve turistin "tipik bir İsrailli" olduğunu belirtti.