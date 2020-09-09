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    Brezilyalı adam, Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyat geçirdi

    Rodrigo Alves adlı bir kişi, cinsiyet değişikliği ameliyatı geçirdikten sonra 70 estetik ameliyatı daha olarak oyuncak bebek Barbie’ye benzemeye çalıştı.
    • DHA
    • 09.09.2020 - 21:24
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 21:24
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    Brezilyalı adam, Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyat geçirdi

    Brezilya’da transseksüel olduğunu açıklayan Rodrigo Alves adlı adam, ‘Barbie bebek’ olmak için cinsiyet değiştirip 16 yılda 70 estetik ameliyatı geçirdi.

    Alves, son görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

    Alves’in Ocak ayında transseksüel olduğunu açıkladığı ismini Jessica olarak değiştirdiği, göğüs ve botoks estetiği yaptırdığı ve ameliyatla adem elmasını aldırdığı ifade edildi.

    Brezilyalı adam, Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyat geçirdi #1

    Brezilyalı adam, Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyat geçirdi #2

    Brezilyalı adam, Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyat geçirdi #3

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