Brezilyalı adam, Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyat geçirdi

Rodrigo Alves adlı bir kişi, cinsiyet değişikliği ameliyatı geçirdikten sonra 70 estetik ameliyatı daha olarak oyuncak bebek Barbie’ye benzemeye çalıştı.

Brezilya’da transseksüel olduğunu açıklayan Rodrigo Alves adlı adam, ‘Barbie bebek’ olmak için cinsiyet değiştirip 16 yılda 70 estetik ameliyatı geçirdi.

Alves, son görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Alves’in Ocak ayında transseksüel olduğunu açıkladığı ismini Jessica olarak değiştirdiği, göğüs ve botoks estetiği yaptırdığı ve ameliyatla adem elmasını aldırdığı ifade edildi.









