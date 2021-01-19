Brezilyalılar aşıyı İsa heykelinin altında yaptırdı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde ilk koronavirüs aşısı, İsa heykelinin altında uygulanmaya başlandı.

Dünya genelinde birçok ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında aşı uygulamaları başladı.

Brezilya’nın en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro’da ilk aşılar, Corcovado Dağı üzerinde yer alan ve şehrin sembollerinden biri olan İsa heykelinin altında yapıldı.

Aşılama kampanyasına çok sayıda yetkili, dini lider ve basın mensupları katıldı.

İLK AŞI HEMŞİRE VE YAŞLI KADINA

İlk aşılananlar, sığınma evinde yaşayan 80 yaşındaki Terezinha de Conceiçao ve 59 yaşındaki hemşire Dulcineia da Silva oldu.

Conceiçao ve hemşire Silva, heyecanlı olduklarını ve normal hayatlarına dönmeyi dört gözle beklediklerini dile getirdi.

Rio de Janeiro eyaleti, koronavirüse karşı Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen aşıdan yalnızca 487 bin 520 doz alabildi. İlk aşılar koronavirüs tespit edilen hastalarla teması olan sağlık çalışanlarına, huzurevinde yaşayan 60 yaşın üzerindeki kişilere ve köylerde yaşayan yerli nüfusa yapılacak.

210 BİN 328 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünya genelinde en çok vaka sayısına sahip üçüncü ülke konumunda bulunan Brezilya’da şu ana kadar 8 milyon 512 bin 238 vaka kaydedildi. Koronavirüsten toplam 210 bin 328 kişinin hayatını kaybettiği ülke, dünya genelinde en çok ölümün kayda geçtiği ikinci ülke konumunda bulunuyor.