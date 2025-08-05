Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya ev hapsi cezası

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yargılandığı davada yeni gelişme...

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'ya geçen ay elektronik ayak kelepçesi ve sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından şimdi de ev hapsi cezası verilmesine hükmetti.

Mahkemenin yargıcı Alexandre de Moraes'in söz konusu ev hapsi kararını Bolsonaro'nun milletvekili olan üç oğlunun videosunu sosyal medya hesaplarından paylaşması dolayısıyla kendisine uygulanan ihtiyati tedbirleri ihlal ettiği öne sürülerek verdiği aktarıldı.

Söz konusu karar dolayısıyla Bolsonaro'nun yalnızca aile üyeleri ve avukatlarıyla görüşme hakkına sahip olacağı ve evindeki tüm cep telefonlarına el koyulacağı belirtiliyor.

BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti.

Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolsonaro'ya destek vererek, "Brezilya, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik muamelesinde korkunç bir şey yapıyor" ifadesini kullanmıştı.