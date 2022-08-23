Bağımsızlığın 200’üncü yıl dönümü kapsamında, ilk imparator Dom Pedro I’in mumyalanmış kalbi, Portekiz’den Brezilya’ya getirildi.

Portekiz’den 9 yaşında ayrılan Dom Pedro I, 1822’de Portekiz’den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Brezilya’nın ilk imparatoru olmuştu.

Pedro’nun mumyalanmış kalbi, bağımsızlığın 200’üncü yıl dönümünde özel bir uçakla Brezilya’ya getirildi. Uçağa, Brezilya hava Kuvvetleri’nden iki savaş uçağı eşlik etti.

DHA’nın haberine göre; imparatorun kalbinin 23 Ağustos ila 8 Eylül arasında Itamaraty Sarayı’nda sergileneceği ifade edildi.

Savunma Bakanlığı açıklaması

Savunma Bakanlığı açıklamasında, “7 Eylül 1822'de Dom Pedro, Brezilya'yı Portekiz'den ayıran ve ülkemizin bağımsızlığını, ulusun egemenliğini ve Brezilya halkının özgürlüğünü sağlayan tarihi dönüm noktasına öncülük etti!” denildi.

Kalbi Portekiz’de, vücudu Brezilya’da

İmparatorun kalbinin geliş töreni havalimanında yapıldı.

Askeri törende Portekiz’in Brezilya Büyükelçisi, Hava Kuvvetleri Komutanı, Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri de hazır bulundu.

Brezilya ve Portekiz tarihinde sevilen bir imparator olan Dom Pedro I’in mumyalamış kalbi Portekiz’de bir kilisede, vücudu ise Brezilya’nın São Paulo kentindeki bir bağımsızlık anıtında saklanıyor.

Brezilya’nın ilk imparatorunun mumyalanmış kalbi, ülkeye getirildi VİDEO

