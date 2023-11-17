Brigitte Macron: Emmanuel Macron'la evlenmek için 10 yıl bekledim Eşi Macron ile arasında 25 yaş bulunan Brigitte, evlilik sürecinde yaşadıklarını anlattı. Fransız First Lady, "Macron, beni şaşırtmaya devam ediyor" dedi.

ensonhaber.com

45 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 70 yaşındaki Brigitte Macron'un evliliği yeniden gündem oldu.

Emekli öğretmen Brigitte, Fransız liderle aşk hayatını ve evlilik sürecini anlattı.

Fransız First Lady, çocuklarının hayatlarını "mahvetmemek" için Macron ile evlenmeyi 10 ertelediğini söyledi.

15 yaşında aşık oldu

Emmanuel Macron, o zamanlar evli olan ve kendisinden 25 yaş büyük olan Brigitte Auziere'e aşık olduğunda 15 yaşındaydı.

Brigitte, Fransa'nın kuzeyindeki Amiens'teki Katolik Providence okulunda drama öğretmeniydi. Kızı Laurence ise Macron'un sınıf arkadaşıydı.

"Kendi yaşında birine aşık olacağını düşündüm"

İkili arasındaki aşk, Amiens şehrinde tartışma konusu oldu. Macron'un ailesi, evlatlarını başka bir okula gitmesi için başkent Paris'e gönderdi.

Bu durumu açıklayan Brigitte, "Emmanuel Paris'e gittiğinde kendi yaşında birine aşık olacağını düşündüm ama bu gerçekleşmedi." dedi.

10 yıl sürdü

Oğlu, Macron'dan 3 yaş büyük olan Brigitte işinden vazgeçti ancak evliliğin önünde "tek engelin" çocukları olduğunu, yaş farkından dolayı "onların hayatlarını bozmak" istemediğini dile getirdi ve ekledi:

İşleri rayına sokmak 10 yıl sürdü ama hayatımı kaçırmak istemedim.

2007'de evlendiler

Söz konusu öğretmen, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u işaret ederek, eski öğrencisiyle evliliği hakkında ailesinin ne söyleyeceğiyle ilgili endişeleri olduğunu anlattı.

Brigitte, Macron ile evliliği için, bir yıl önce kocası Andre-Louis Auziere'den boşanırken, 2007'de Fransız liderle dünyaevine girdi.

"Macron beni şaşırtmaya devam ediyor"

Çiftin evliliği 16 yıldır devam ediyor. Brigitte Macron, kocasının "etkileyici hafızası ve zekasıyla hâlâ kendisini şaşırtmayı başardığını" ifade etti.