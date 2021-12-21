Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğu iddia edildi

Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğu iddia edildi

Macron'un 68 yaşındaki eşi, cinsiyeti hakkındaki söylentilerle konuşuluyor. Fransız First Lady, yaşananları mahkemeye taşımaya karar verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Brigitte Macron'un aslında erkek olarak dünyaya geldiğini öne sürdü.

"BRIGITTE ERKEK" SÖYLENTİSİ

Gerçek adının da Jean-Michel Trogneux olduğu iddia edilirken, Brigitte Macron iddialara karşı dava açmaya karar verdi.

Fransa'daki kullanıcılar, #JeanMichelTrogneux etiketiyle 66 binden fazla paylaşımda bulundu. Bu arada Trogneux, Macron'un kızlık soyadı olarak biliniyor.

"KOMPLO TEORİSİ"

Le Figaro'nun haberine göre, 68 yaşındaki First Lady, komplo teorisini ortaya atanlar ile mahkemede yüzleşecek.

Söz konusu iddiayı destekleyenlerden bazıları, Emmanuel Macron'un eşinin gençliğine dair yeterli fotoğrafı olmadığını söylüyor.