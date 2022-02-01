Heathrow Havalimanı'na inmek isteyen uçağın pilotu, rüzgarlı hava nedeniyle zor anlar yaşadı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda rüzgarlı hava, pilotların işini güçleştirdi.

British Airways'e ait uçaklardan biri, iniş sırasında görüntülendi.

RÜZGARLI HAVADA ZOR ANLAR

Hızı saatte 150 kilometreye çıktığı belirtilen rüzgar karşısında zorlanan pilot, uçağı kontrollü bir şekilde indirmeye çalıştı.

UÇAĞIN KUYRUĞU PİSTE SÜRTTÜ

Bir an tek teker üstünde kalan uçağın atlattığı tehlike anbean kameraya yansıdı. Uçuşu riske atmak istemeyen pilot, pisti pas geçtiği sırada uçağın kuyruğu yere sürttü.

British Airways uçağı, inişte kuyruk sürttü ViDEO

GÜVENLİ ŞEKİLDE İNDİ

Mail'in haberine göre, uçak İskoçya'nın Aberdeen şehrinden havalandı. Pilotun, daha sonra güvenli bir şekilde iniş yaptığı kaydedildi.

Bir British Airways sözcüsü, "Pilotlarımız, aşırı hava koşulları da dahil olmak üzere bir dizi senaryoyu yönetmek için son derece eğitimli. Uçuş ekibimiz, uçağı güvenli bir şekilde indirdi. Yolcularımız ve mürettebatımız normal şekilde yere ayak bastı." dedi.