British Airways uçuşları, grev engeline takıldı Çalışanların ücret artışı talebinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iş bırakma kararı alındı. Grev, yüzlerce uçuşu etkiledi.

AA & Ensonhaber

İngiltere merkezli hava yolu şirketi British Airways, grev nedeniyle çok sayıda uçuşunu gerçekleştiremeyecek.

İşverenlerle çalışanlar arasında ücret artışı konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Unite sendikasının üyeleri olan ve Heathrow Havalimanı'nda görevli 1400 güvenlik çalışanı greve gidecek.

31 Mart - 9 Nisan arasında grev kararı

Grev 31 Mart'ta başlayacak ve Paskalya Bayramı olan 9 Nisan'da sona erecek. Bu dönem boyunca, British Airways, günlük 32 uçuşunu iptal edecek.

Bilet ücretlerinin tamamı iade edilecek

British Airways'in kaynak gösterildiği haberlerde ayrıca, uçuş iptallerinden etkilenen yolcuların 24 saat içinde alternatif uçuşlara yönlendirileceği veya bilet ücretlerinin tamamen geri ödeneceği bilgisine yer verildi.

300'den fazla uçuş iptal

The Guardian, grev nedeniyle toplamda 300'den fazla uçuşun iptal edileceğini yazdı.

Haberde, "Hava yolu, günlük 16 kısa mesafeli gidiş-dönüş uçuşu ediyor. Bu da programının yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor." denildi.

British Airways'den açıklama

Bir British Airways sözcüsü, şu açıklamayı yaptı:

Heathrow'un, çalışanlarının grev eylemi süresince bizden seyahat eden yolcu sayısını azaltmamızı istemesinin ardından, maalesef programımızda değişiklik yapmak zorunda kaldık.



Ekiplerimiz, müşterilerimizin yolculuklarının sorunsuz geçmesini sağlamak için Heathrow ile yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Heathrow Havalimanı, daha önce de kaosa sahne olmuş, biriken bagaj görüntüleriyle gündeme gelmişti.