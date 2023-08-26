British Museum'dan çalınan 2 bin tarihi eseri aranıyor British Museum Başkanı George Obsorne, müzeden çalınan 2 bin tarihi eserin bulunması için çalışmaların başladığını belirtti.

İHA

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ve dünyanın en önemli müzelerinden biri olan British Museum’de çalınan tarihi eserleri bulmak için çalışmalara başlandı.

"Çalınan eşyaların bir kısmını kurtarmaya başladık"

British Museum Başkanı George Obsorne yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“British Museum'dan aralarında altın takılar ve değerli taşların da bulunduğu 2 bin civarında eser çalınmıştı, kurtarma çalışmaları sürüyor. Müze koleksiyonunun tamamı düzgün bir şekilde kategorize edilmedi, hatta kaydedilmedi. Neyin çalındığını bulmak için adli soruşturma yürütülüyor. Çalınan eşyaların bir kısmını kurtarmaya başladık bile”

Hırsızlıkların müzenin itibarına zarar verdiğini söyleyen Obsorne "Bu yüzden müze adına özür diliyorum" ifadelerini kullandı.