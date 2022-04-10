Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi

İngiliz eski futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Nicola Anne Peltz, Peltz'in 3 milyon sterline mal olan bir düğünle mutlu sona ulaştı.

Eski futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın 23 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham ile 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

“Yılın Düğünü”, Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in ABD'deki Palm Springs'teki malikanesinde yapıldı.

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde Nicola Anne Peltz, iki ayrı gelinlik giydi.

Kardeşler başrolde

Damat Brooklyn Beckham'a törende kardeşleri 19 yaşındaki Romeo ile 16 yaşındaki Cruz sağdıç olarak eşlik etti.

Dört çocuklu Beckham çiftinin tek kızı olan Harper Seven ise gelinin nedimeleri arasında yer aldı.

10 yaşındaki Harper de düğün boyunca arkadaşlarıylaydı.

Fotoğraf çekmek bile yasaktı

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, düğün fotoğraflarının yayın hakkı için Vogue dergisiyle anlaştı.

Bu yüzden törende konukların cep telefonlarını kullanması ve çekim yapıp sosyal medyada paylaşması yasaklandı.

Paparazziler ise düğünü uzaktan görüntülemek için yoğun çaba sarf etti.

Hanım köylü Brooklyn

İngiliz medyasının iddiasına göre Brooklyn Beckham, evlendikten sonra Nicola Anne Peltz'in soyadını da alacak.

Beckham’ın oğlu artık Brooklyn Joseph Peltz Beckham olarak anılacak.

Brooklyn'in bunu, eşine bir sevgi gösterisi olarak yapmayı planladığı öğrenildi.

3 milyon sterlinlik düğün

Öte yandan basına yansıyan bir diğer habere göre Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in büyük servet sahibi aileleri, düğünün muhteşem geçmesi için kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Ünlü ailelerin çocukları için yaptığı düğün, iddialara göre 3 milyon sterline (yaklaşık 58 milyon TL) mal oldu.

Korona testi ve şemsiyeli önlem

Bu arada davetlilere negatif koronavirüs testi şartı getirilen düğünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Gazetecilerin görüntü almasını engellemek için görevliler sık sık şemsiye açma yöntemini kullandı.

Evlilik sözleşmesi imzaladılar

Görkemli düğünle evlenen Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzaladığı öğrenilmiş, oyunculuk yapan Amerikalı Nicola Anne Peltz'in milyarder bir iş adamı olan babası Nelson Peltz'in bu sözleşmede parmağı olduğu ortaya çıkmıştı.

Sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.