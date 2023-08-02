Brüksel Havalimanı'nda kuyruk: Saatlerce bekliyorlar Belçika'nın başkenti Brüksel'deki havalimanında gelen yolcular, pasaport kuyruklarında saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

AA

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Brüksel Havalimanı, Avrupa'nın merkezi konumunda...

Belçika'nın başkentinde son günlerde havalimanında saatlere varan pasaport kuyrukları oluşuyor.

2 saati aşabiliyor

AB vatandaşları için ayrılan kısımdaki sıra nispeten daha çabuk ilerlerken, diğer pasaport sahiplerinin bekleme süresi 2 saati aşabiliyor.

Kuyruktaki yaşlılar ve çocuklar, saatlerce süren yolculuklarının ardından pasaport kuyruğunda oldukça zor anlar geçiriyor.

Valizler de kaybolabiliyor

Polis bankolarının her ikisinden yalnızca birinin çalışması, yolcuların tepkisine neden oluyor.

Mağdur yolcular, uçaklarının inmesinin üzerinden epey zaman geçmesi nedeniyle valizlerinin kaybolması gibi sorunlar da yaşıyor.

'Polisler izinde'

Havalimanı yetkilileri, yaz dönemi nedeniyle yaşanan yoğunluğun normal olduğunu düşünüyor.

Yolcu sayısının arttığını belirten yetkililer, izinde olmaları nedeniyle pasaport polislerinin sayısının azaldığını bildiriyor.

Yetkililer, en yoğun saatlerin 06.00-10.00 ile 17.00-20.00 aralıklarında yaşandığını belirtiyor.