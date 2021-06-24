Brüksel'de AB Liderler Zirvesi

Türkiye ile ilişkiler ve Suriyelilere destek konusu AB liderlerinin gündeminde olacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu konuları görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

AB Konseyi binasında başlayan iki günlük zirvenin başında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderlerle görüşecek.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GÜNDEMDE

AB Liderler Zirvesi'nin resmi gündem maddeleri arasında koronavirüs ile mücadele, ekonomik kurtarma fonları, göç, Euro Zirvesi, Rusya ve Türkiye ile ilişkiler bulunuyor. Türkiye-AB ilişkileri, AB Liderler Zirvesi'nin akşam verilecek çalışma yemeğindeki dış ilişkiler bölümünde görüşülecek.

Liderlerin, Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesinden sonra son durum, Türkiye ile AB arasındaki pozitif gündem kapsamında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türkiye'deki Suriyeliler için yapılacak desteği ele alması bekleniyor.

SURİYELİLERE DESTEK KONUSU

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmaları için AB Konseyi'nin AB Komisyonu'na yetki vermesi gerekiyor. AB tarafı, yetki verilmesi için teknik çalışmaların başladığını belirtiyor.

Suriyelilere destek konusunda ise AB Komisyonu, liderlere hazırlanan planı sunacak. Planda yardımın miktarı ve kapsamına dair bilgiler bulunuyor.

Suriyeliler için AB desteğinin AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Resmi gündemin dışında AB liderlerinin Belarus'un yanı sıra Macaristan'da kabul edilen ve 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan düzenlemeyi görüşeceği belirtiliyor.

Birçok AB üyesinin tepki gösterdiği yasa nedeniyle Macaristan'ın AB Liderler Zirvesi'nde önemli yer tutması bekleniyor.