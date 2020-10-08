Brüksel’de eğlence mekanları bir ay kapatıldı

Belçika'nın başkentinde vakaların yeniden artışa geçmesi sonucu kısıtlamalar geri geldi.

Belçika'da koronavirüse yakalananların sayısının günlük ortalaması 2 bin 500'ün üzerine çıktı.

Haftalık vaka sayılarının günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün verilerine göre, 29 Eylül-5 Ekim haftasında koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı, bir önceki haftaya göre yüzde 64 aratarak 2 bin 595'e yükseldi.

11.4 milyon nüfuslu ülkede salgının başından bu yana koronavirüste yakalananların sayısı 137 bin 868 olurken, hastalık nedeniyle bugüne kadar 10 bin 108 kişi hayatını kaybetti. Günlük ortalama ölü sayısı ise 12 oldu.

KAFELER KAPATILDI

Salgınının endişe verici boyutlara ulaştığı Belçika'nın başkenti Brüksel'de, kafe, bar, parti salonu, spor kulübü ve kantinler bir ay süreyle kapatıldı.

Brüksel'de kafe ve barlar bir ay süreyle kapatıldı ViDEO

VAKALARDA HIZLI ARTIŞ

Belçika'da yaz aylarının başında günlük yeni vaka sayısı 100'ün altına kadar düşmüş, ancak tatil sezonunun bitimi ve okulların açılmasıyla vakalarda hızlı bir artış başlamıştı.

Bunun üzerine federal hükümet ve başkent Brüksel gibi vakaların fazla görüldüğü yerlerdeki yerel hükümetler, salgınla mücadelede tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı.