Yasal hak talebinde bulunan göstericiler, yetkililere çağrı yaptı.

Belçika’nın başkenti Brüksel, düzensiz göçmenlerin gösterisine sahne oldu.

Yabancılar ofisinin önünde toplanan bir grup düzensiz göçmen, oturum taleplerine olumlu yanıt alabilmek için gösteri yaptı.

YASAL HAK TALEBİ

Belçika Kağıtsızlar Koordinasyonu'nun çağrısıyla toplanan grup, oturum başvurusundan cevap alamayan sığınmacıların dosyalarının görüşülmesi için çağrıda bulundu.

"Kağıtsız" olarak tanımlanan ve başvurularına rağmen oturum izni alamayan düzensiz göçmenler, yasal haklarının bir an önce verilmesini, çalışma hayatındaki ayrımcılığın önlenmesini istedi.

Brüksel'de göçmenler, oturum taleplerine olumlu yanıt istiyor ViDEO

"TEHLİKELİ DEĞİLİZ"

Brüksel'de her hafta gösteri yapan göçmenler, "Kağıtsızlarla dayanışma", "Tehlikeli değiliz", "Yabancı değiliz, birinci, ikinci, üçüncü kuşağız" sloganları atarak şarkılar söyledi.

Ülkede çoğunluğu Brüksel'de olmak üzere 150 bin kadar "kağıtsız" ilticacının yaşadığı tahmin ediliyor. Bu düzensiz göçmenler arasında oturum izni için 12 yıl önce başvurmasına rağmen halen cevap alamayanlar da bulunuyor.