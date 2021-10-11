Sokağa dökülen binlerce protestocu, iklim değişikliği konusunda çözüm bulunmasını istedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel, geniş katılımlı gösteriye sahne oldu.

Binlerce kişi, Glasgow'da düzenlenecek İklim Zirvesi öncesinde yürüdü.

Kuzey Tren İstasyonu'nda toplanan kalabalık, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman bölgesinden geçerek, Cinquantenaire Parkı'na doğru ilerledi.

"DEĞİŞİM İSTİYORUZ AMA İKLİMDE DEĞİL"

Göstericiler, 80 civarı sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla iklim değişikliğiyle mücadele konulu slogan attı.

Trafiğe kapatılan caddelerde yürüyen kalabalık, "Yeşil düşünün", "Çözümün parçası olun, kirliliğin değil", "Toprak anamıza saygı", "Bugün oy kullanamayan gelecek 10 jenerasyonu düşünün," Fosil yakıtlardan özgürleşin", "Değişim istiyoruz ama iklimde değil", "Zamanımız yok" yazılı Fransızca, Flemenkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

Brüksel'de iklim değişikliği protestosu düzenlendi ViDEO

BRÜKSEL'DE İKLİM PROTESTOSU

"Brüksel'in soğuk ve yağmurlu kalmasını sağlayın" yazılı pankartlar, gösteri boyunca başkentte hakim olan güneşli ve sıcak havayla anlam kazandı.

Toplu ulaşımın da ücretsiz yapılması, çocuklarıyla, bebek arabalarıyla, genç yaşlı pek çok kent sakininin gösteriye destek vermesini sağladı.

GENİŞ KATILIMLI GÖSTERİ

Yüzde 73,35'i aşılanan Belçika'da, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle bir süredir etkinlikler yapılamıyordu. Bu kapsamda uzun bir aranın ardından yapılan gösteriye geniş katılım dikkati çekti.

Gündemin yeniden iklim değişikliğine odaklanması amacıyla "İklime dönüş" adı altında düzenlenen etkinlikte, katılımcıların çoğunun maske takmadığı görüldü.

GLASGOW'DAKİ KONFERANS

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26), 31 Ekim-12 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde devlet liderleri, kamu ve özel sektör temsilcilerinin üst düzey katılımıyla gerçekleştirilecek.