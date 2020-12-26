Brüksel'de kanalizasyonlardan altın çıktı

Temizlik yapan bir ekip, kapalı drenaj kanalını açmak için girdikleri kanalizasyonda iki külçe altın buldu. 6 ay içerisinde altınların sahipleri bulunamazsa, altınlar bulanların olacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de temizlik yapan bir ekip, salı günü hiç ummadığı bir sürprizle karşılaştı.

Sıkışan bir drenaj kanalını açan temizlik ekibi, kanalizasyonlara indiği sırada yaklaşık 100 bin euro değerinde (925 bin TL) iki külçe altın buldu.

Altınları bulan kişiler hemen emniyete haber vererek külçeleri polise teslim etti.

Euronews’in haberine göre polis altınların nereden geldiğini ve kime ait olduğunu bulmak için soruşturma başlattı.

6 AY İÇERİSİNDE BULUNMAZSA, ALTINLAR İŞÇİLERİN

Ancak, 6 ay içinde altınların sahipleri bulunamazsa, onları bulan kişilere iade edilecek.

Bu tür keşifler çok nadir olsa da, bir başka Avrupa ülkesi olan İsviçre'de atık sularda altın gibi değerli metallerin bulunması şaşırtıcı bir durum değil.

İSVİÇRE'NİN ATIK SULARINDA HER YIL 3 TON GÜMÜŞ, 43 KİLO ALTIN ÇIKIYOR

İsviçre su araştırma enstitüsü Eawag'ın verilerine göre, ülkede her yıl atık sularda yaklaşık 3 ton gümüş ve 43 kilo altın bulunuyor.

Elbette ki İsviçreliler tuvaletlerine altın atmıyor. Söz konusu değerli metallerin aslında ülkenin büyük rafinerilerinin atık sularından geldiği tahmin ediliyor.

DEĞERLİ MADENLERİN GERİ KAZANDIRILMASI

Gümüş, bakır, kurşun, cıva ve tabii ki altın dahil olmak üzere su arıtma tesislerinde, sudaki çeşitli metallerin geri kazanımı için yeni teknolojiler geliştiriliyor.

Bunlardan biri de Belçika'daki "Sublimus" adlı bir proje. Bilim insanları bu projede, değerli metalleri çamur ve atık sulardan çevre dostu bir şekilde çıkarmak için bakterileri kullanmayı planlıyor.