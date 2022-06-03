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    Brüksel'de, sağlık ve kültür çalışanları protesto düzenledi

    Hristiyan Sendikalar Konfederasyonu'nun çağrısıyla toplanan binlerce sağlık ve kültür çalışanı, hükümet politikalarını protesto etti.
    • 03.06.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 09:09
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    Brüksel'de, sağlık ve kültür çalışanları protesto düzenledi

    Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Hristiyan Sendikalar Konfederasyonu sağlık ve kültür alanında çalışanları eyleme çağırdı.

    Binlerce kişi, Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

    AA’nın haberine göre; sendikalarının yeşil flamasını taşıyan ve giyimleri yeşil olan göstericiler, geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık 5 kilometre mesafedeki AB kurumları yakınında bulunan Jean Rey Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi.

    Hükümet politikalarına karşı sloganlar atıldı

    Göstericiler, hükümet politikalarına karşı sloganlar attı.

    Sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda daha fazla yatırım yapılması, işe alımların artması, çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi istendi.

    Brüksel'de, sağlık ve kültür çalışanları protesto düzenledi ViDEO

    Brüksel de, sağlık ve kültür çalışanları protesto düzenledi #1

    Trafik aksadı

    Yürüyüş nedeniyle şehrin merkezi bölgelerinde yer alan bazı yollarda trafik aksadı.

    Brüksel de, sağlık ve kültür çalışanları protesto düzenledi #2

    Brüksel de, sağlık ve kültür çalışanları protesto düzenledi #3

    Brüksel de, sağlık ve kültür çalışanları protesto düzenledi #4

    Brüksel de, sağlık ve kültür çalışanları protesto düzenledi #5

    Brüksel de, sağlık ve kültür çalışanları protesto düzenledi #6

    Brüksel de, sağlık ve kültür çalışanları protesto düzenledi #7


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