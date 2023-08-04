Brüksel'deki cezaevinde fare istilası Kötüleşen hijyen şartları, farelerin cezaevine doluşmasını beraberinde getirdi. Hapishane yetkilisinin "Fareler faydalıdır" açıklaması ise dikkat çekti.

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AA & Ensonhaber

Belçika'nın başkenti Brüksel, fare baskınıyla gündeme geldi.

Brüksel'deki Saint Gilles Cezaevi, çok sayıda farenin varlık göstermeye başladığı bir yere dönüştü.

Kentin merkez cezaevi konumundaki Saint Gilles'te kontrol edilemez düzeyde fare istilası yaşanıyor.

Fareler hücrelere girdi

Mahkumlar, farelerin çok hızlı ürediğini, hücrelerine kadar girdiğini, barınma koşullarının hijyen eksikliğiyle birlikte gayriinsani hale geldiğini belirtiyor.

Saint Gilles Cezaevi Sözcüsü Valerie Callebaut, durumu ciddiye aldıklarını ve hijyen planı hazırladıklarını söyledi.

Öte yandan Brüksel'deki tüm cezaevlerinden sorumlu Stijn Van den Abeele'nin basında yer alan ifadeleri dikkati çekti.

Hapishane sorumlusu: Fareler faydalı

Van den Abeele, "Hapishane, asla tüm fareleri ortadan kaldırmaya çalışmaz çünkü onlar faydalıdır." dedi ve ekledi:

Mahkumlar tarafından tuvaletlere atılan kirli tuvalet kağıtları ya da diğer nesneleri borulardan çıkarıyorlar. Fareler olmasaydı tüm borular tıkanırdı.

Cezaevleri elverişsiz koşullarıyla gündemde

Belçika'da cezaevlerindeki elverişsiz koşullar sık sık ülke gündeminde yer alıyor.

Sene başında ülke genelinde cezaevi çalışanları ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerle bir günlük greve gitmişti.

Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi (CPT), 29 Kasım 2022'deki raporunda, Belçika'daki cezaevlerinde aşırı kalabalık, yetersiz sağlık ve temizlik hizmetleri ile mahkumlar arası şiddet gibi süregelen sorunlar olduğunu bildirmişti.

Henüz yiyecek depolama yerlerine girmediler

Bu arada farelerin henüz cezaevlerindeki yiyecek depolama yerlerine girmediği, tutukluların pencerelerinin önüne ağlar yerleştirilerek dışarıya yiyecek atılma olasılığının düşürüldüğü belirtildi.

Brüksel'deki Saint-Giller hapishanesinin çok eski olduğu ve kapatılması gerektiği yüksek sesle dile getiriliyor.