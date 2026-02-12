Bu nehirden altın akıyor; Giden kova kova topluyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın fiyatlarının yükselişinin durmaması, vatandaşları "kendi altınını bulma"ya yöneltti.

Son günlerde dere ve nehir kenarlarında altın arama videoları trend olurken beklenmedik bir kaynak herkesi şoke etti.

İspanya'nın Asturias bölgesinde bulunan Nalvegas Nehri, adeta maden çıktı.

Nehir, yatağında taşıdığı altın parçacıklarıyla dünyanın gündemine düştü.

Dağlık arazilerden süzülen suların aşındırdığı kayaçlar, nehir boyunca gözle görülebilen metal parçacıklarını ortaya çıkarıyor.

Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı kasaba, bu doğal oluşum sayesinde uluslararası ilgi odağına dönüşmüş durumda.

ALTIN YIKAMA ETKİNLİKLERİ

Her yıl yaz aylarında düzenlenen altın yıkama etkinlikleri de hem yerel halkı hem ziyaretçileri bir araya getiriyor.

Katılımcılar, geleneksel yöntemlerle kum içinden altın parçalarını ayıklamaya çalışırken kasaba turizmi de hareketleniyor.

Oviedo'dan yapılan kısa yolculuk sonrası ulaşılan Nalvegas'ta misafirlere altın yıkama tavaları veriliyor.

Doğayla iç içe yapılan bu deneyim, yüzyıllardır süren geleneği birebir yaşama fırsatı sunuyor.