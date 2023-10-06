Bu yılın Nobel Barış Ödülü sahibini buldu 2023 Nobel Barış Ödülü, kadın hakları çalışmalarından ötürü İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi.

AA

2023 Nobel Barış Ödülü'nün kime verileceği merak konusuydu.

Sonuç açıklandı ve bu yılın Nobel Barış Ödülü'nü alan isim belli oldu.

Buna göre hapisteki İranlı kadın hakları savunucusu Nergis Muhammedi, 2023 Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

Norveç Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "2023 Nobel Barış Ödülü'nü İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı verdiği ve herkes için insan hakları ve özgürlüğü teşvik etmek için verdiği mücadele nedeniyle Nergis Muhammedi'ye verilmiştir." denildi.

Nergis Muhammedi kimdir?

İran'ın tanınan insan hakları aktivistlerinden biri olarak tanınan Muhammedi, kadın haklarının iyileştirilmesi ve idam cezasının kaldırılması için mücadele veriyordu.

Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulan Muhammedi'ye 12 yıl hapis cezası verilmişti.

19'uncu kadın oldu

2003 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Şirin Ebadi'nin yönettiği İnsan Hakları Savunucuları Merkezi'nin başkan yardımcısı olarak görev alan Muhammedi, 122 yıldır dağıtılan bu ödülleri kazanan 19'uncu kadın oldu.

Nobel Barış Ödülü

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 ayrı dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Salgın nedeniyle 2020 ve 2021'de ödül töreni yapılamamıştı

Bunlara ek Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969'da takdim edildi. Nobel Ödülleri, her yıl, Alfred Nobel'in öldüğü 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Ödüllerin, 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği bazı yıllar da oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu Birinci ve İkinci Dünya savaşları sırasında gerçekleşti. Ödül törenleri, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)