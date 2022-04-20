Sivillere yönelik katliam iddialarıyla dünyanın gündemine oturan kentte defin işlemleri sürüyor.

Ukrayna’nın Buça şehrinde Rus askerlerince öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri, toplu mezarlardan çıkarılıyor.

Sivil katliamı iddialarıyla konuşulan kentte sokak ve evlerde ölü rastlanan cansız bedenleri, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin araştırılması için morgda bekletiliyor.

Cansız bedenler tırlarda

Üzerinde soğuk hava deposu bulunan 3 adet tır, Buça'nın merkezindeki adli tıp kurumuna ait ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü morgun çevresinde bekliyor.

Tırlarda, Buça, İrpin, Borodyanka ve Gostomel'de Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen ve çatışmalar nedeniyle korku ve açlıktan öldüğü tahmin edilen sivillerin cesetleri bulunuyor.

Oğlu stresten kalp krizi geçirdi

Cesetler sırasıyla kimlik tespiti için çıkarılarak morga alınıyor. Morgun karşısında bekleyen ve güvenlik gerekçesiyle soyadını vermek istemeyen yaşlı kadın Nina, Buça'daki çatışmalar sırasında stresten kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden oğlunun otopsi sonuçlarını beklediğini söyledi.

Buça'da cansız bedenler, kimlik tespiti sonrası defnediliyor VİDEO



"Köpekleri öldürüp içme suyu kuyularına attılar"

AA'nın haberine göre; Nina, yaklaşık bir ay önce Rus askerlerinin şehirden ayrılmak isteyen sivillere yönelik yoğun ateş açtıklarını belirterek, "Demir yolu istasyonunun çevresinde herkese ateş açıyorlardı. Hatta insanlar su içmesin diye köpekleri öldürüp içme suyu kuyularına attılar." dedi.

Kimlik tespit ve ölüm nedeni araştırmaları tamamlanan cesetler, Buça ve diğer kentlerdeki şehir mezarlarında defnediliyor.