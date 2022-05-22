Buça'da pazar yerleri yeniden faaliyete geçti

Yoğun bombardımana uğrayan kentte hayat yeniden normale dönüyor. Pazar yeri çalışanı Skonatovska, "Ülkem için her şeyimi vermeye hazırım" dedi.

Ukrayna'nın Buça kenti, Rus güçlerinin yoğun saldırılarına maruz kaldı.

Başkent Kiev bölgesindeki kentte savaşın en derin izlerini görmek mümkün.

Buça'da bombardımanlar neticesinde altyapı, okul ve pek çok sayıda bina ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Pazarda hareketlilik

Diğer taraftan enkaz altından sivillere ait cesetlerin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Saldırılar nedeniyle ülkenin diğer güvenli bölgelerine gidenler kente dönüyor ve düzenini yeniden kurmaya çalışıyor. Buça'da market, kafe ve bazı işletmelerin yanı sıra pazar yerleri de yeniden faaliyetlerine başladı.

"Ruslar balık, et ne varsa yedi"

Buça'daki pazar yerindeki çalışan Elena Skonatovska, pazarın savaş nedeniyle yaklaşık 2 ay kapalı kaldığını söyledi.

Bu nedenle kayıplar yaşadığını belirten Skonatovska, "Ruslar, balık, et ne varsa yedi ve her yeri kırıp döktü. Çok kaybımız var. 4 çocuğumu bir şekilde doyurmam gerekiyor. İki ay boyunca biriktirdiğim parayla yaşayabildik. Şimdi tekrar çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

"Ülkem için her şeyimi vermeye hazırım"

Kendi ülkesini sevdiğini ve buradan gitmek istemediğini vurgulayan Skonatovska, "Hollanda'ya ailemle taşınma teklifleri geldi ancak gitmek istemedim. Burası benim ülkem ve toprağım. Ülkem için her şeyimi vermeye hazırım." şeklinde konuştu.

"Meyve ve sebzeleri yakınlarıma ikram edeceğim"

Buça'ya dönen İrina Kabits, 2014'e kadar Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaşadığını belirterek, "Buraya, Donetsk'teki savaş nedeniyle geldim. Savaş, beni ikinci kez burada yakaladı." dedi.

Birçok kent sakinin, bu ay evine döndüğünü anlatan Kabits, "Başka bir yere taşınmak istemiyorum. Bu kenti çok seviyorum. Pazardan satın aldığım meyve ve sebzeleri de yakınlarıma ve komşularıma ikram edeceğim." ifadesini kullandı.

"Savaşı kazanacağımıza inanıyorum"

AA'nın haberine göre, Kabits, her şeyin güzel olması umudunu dile getirerek, "Ukrayna güçlü ve tüm dünyanın desteğiyle bu savaşı kazanacağımıza inanıyorum. Buça da eskisi gibi güzel olacak." diye konuştu.