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    Buça'daki evlerde cesetler bulundu

    Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda evlerde sivillere ait cansız bedenlere rastlandı.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 11:32
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    Buça'daki evlerde cesetler bulundu

    Ukrayna'nın Buça kentinden kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor.

    Daha önce Buça'daki toplu mezardan sivillere ait 40 ceset çıkarılmıştı. Benzer tablo, evlerde de yaşanıyor.

    Rusya-Ukrayna savaşında 45'inci güne girilirken, kentte çalışma yürüten ekipler, birçok evde sivillere ait cesetler buldu.

    Evler cesetlerle dolu

    Askeri noktaların yanı sıra sivillerin de hedef alındığı ülkede bugüne kadar yüzlerce ceset ortaya çıktı.

    Sivillerin bazılarının uyudukları yataklarında vurulduğu, bazılarının ise evlerinin bodrum katlarında hayatını kaybettikleri anlaşılıyor.

    Buça'daki evlerde cesetler bulundu ViDEO

    Bomba imha uzmanları devrede

    Evlerde bulunan cesetlere tuzaklanmış olma ihtimaline karşı ilk önce bomba imha uzmanları müdahale ediyor.

    Daha sonra ceset toplama işlemini gerçekleştiren ekipler, torbalara koydukları cansız bedenleri soğutucu bulunan kamyonetlere yükleyerek kimlik tespiti ve kayıt işlemleri için mezarlığa götürüyor.

    Sivillerin cansız bedenlerine rastlanıyor

    Buça ve çevresinde sivillere ilişkin can kaybı henüz netlik kazanmazken, devam eden aramalarla askerlerden çok sivillere ait cesetlere ulaşılıyor.

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