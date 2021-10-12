Buckingham Sarayı, deniz seviyesinin yükselmesinden etkilenecek yerler arasında

Deniz seviyelerindeki artışa dikkat çeken araştırmacılar, Kraliyet Ailesi'ne ev sahipliği yapan Buckingham'ın karşılaşabileceği durumu gözler önüne serdi.

İngiltere'de iklim değişikliğine bağlı olarak deniz seviyesinde yaşanabilecek değişimler hesaplandı.

Araştırmalara göre, iklim krizine karşı önlem alınmazsa, yaklaşık bir milyar insan, artan deniz seviyesi tehdidiyle karşı karşıya kalacak.

BUCKINGHAM TEHDİT ALTINDA

Kraliçe 2'nci Elizabeth'in Londra'daki ikametgahı olarak bilinen Buckingham Sarayı'nın, ülkelerin emisyonları azaltmak için acil önlem almaması halinde deniz seviyesi yükselişinden etkileneceği kaydedildi.

SU ALTINDA KALABİLİR

Küresel sıcaklıkların 3 santigrat derece artması durumunda önümüzdeki yüzyıllarda deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda Buckingham Sarayı'nın, ikinci kata kadar su altında kalabileceği aktarıldı.

Artışın 1.5 derece olması halinde suların, saray kapısına ulaşmasının muhtemel olduğu belirtildi.

İLK UZUN VADELİ RAPOR

Akademik dergi "Environmental Research Letters"ta yayınlanan araştırmanın, deniz seviyesi yükselmesinin dünyayı nasıl etkileyeceğine dair ilk uzun vadeli rapor olduğu belirtildi.

Bulgular, dünya liderlerinin Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için ortak yol haritası oluşturmaya çalışacakları Glasgow'daki Cop26 İklim Zirvesi'nden önce geldi.

DENİZ SEVİYESİNDEKİ YÜKSELİŞİN TEHDİT ETTİĞİ DİĞER YERLER

Independent'ın haberine göre, çalışmaya öncülük eden Ben Strauss, bulguların toplantıdaki eylemlerin önümüzdeki yüzlerce yıl boyunca Dünya'daki yaşamı nasıl etkileyeceğini gösterdiğini söyledi.

Deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle tehdit altındaki diğer yerler arasında Washington DC'deki Pentagon, Japonya'daki Tokyo Kulesi ve Londra Kalesi yer alıyor.