Buckingham Sarayı'ndan açıklama: Irkçılık iddiası kaygı verici

Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin, Kraliyet Ailesi'ne yönelik ırkçılık iddialarına İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten yanıt geldi.

Prens Harry ve Meghan Markle, televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda Kraliyet Ailesi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Meghan Markle, oğlu Prens Archie'ye hamileliğinde ve sonrasında zor günler geçirdiğini anlatmıştı.

"BEBEĞİMİN KOYU TENLİ OLMASINDAN ENDİŞE ETTİLER"

Markle, Archie'nin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını öne sürerek "Kraliyet Ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler." ifadelerini kullanmıştı.

Kraliyet Ailesi'nin, bu nedenle Archie'ye prens unvanı vermeyi reddettiğini de dile getiren Markle, böylelikle tüm bilinmeyenleri gözler önüne sermiş oldu.

Çiftin çok konuşulan bu röportajının ardından ise Buckingham Sarayı'ndan yazılı bir açıklama geldi.

"IRKÇILIK İDDİALARI ENDİŞE VERİCİ"

Prens Harry, MeghanMarkle ve oğulları Archie'nin her zaman sevildiği vurgulanan açıklamada, "Tüm aile, son birkaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu geçtiğini öğrendiği için üzülüyor. Özellikle ırkçılıkla ilgili iddialar endişe verici. Ciddiye alınıyor ve aile tarafından özel olarak ele alınacak. Harry, Meghan ve Archie her zaman ailenin çok sevilen mensupları olacak" denildi.

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