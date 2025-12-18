Bulgaristan meclisinde tekme ve yumruklar konuştu Bulgaristan meclisinde iktidar ile muhalefetin tartışması kavgaya döndü, milletvekilleri Günay Daloğlu ve Radostin Vassilev arasında tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

Göster Hızlı Özet Bulgaristan meclisinde bütçe tartışmaları sırasında milletvekilleri Günay Daloğlu ve Radostin Vassilev arasında kavga çıktı.

Daloğlu ve Vassilev'in tekme ve yumrukları internette dikkat çekti.

Kavga diğer milletvekilleri tarafından sonlandırıldı ve meclis sakinleşti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Siyasi atmosferi çalkantıda olan Bulgaristan'da gerginlik meclisi etkiledi. Biri iktidar, diğeri muhalefet tarafında olan milletvekillerinin kameraya yansıyan kavgası internette ilgi topladı. BİR TÜRK, BİR BULGAR BİRBİRİNE GİRDİ Bulgaristan meclisinde bütçe tartışmaları sırasında DPS – Yeni Başlangıç Milletvekili Günay Daloğlu ile MECh Milletvekili Radostin Vassilev arasında çıkan tartışma kavga halini aldı. TEKME VE YUMRUKLAR SAVRULDU İktidarı destekleyen Türk kökenli Milletvekili Daloğlu, sağcı Vassilev'e hararetli şekilde konuşurken muhalif Vassilev'in, Daloğlu'nun göğsüne tekme attığı görülüyor. Tekmesinin ardından kendisine parmak sallayan Daloğlu'na yumruk da savuran Vassilev, Daloğlu'nu ıskaladı. DİĞER MİLLETVEKİLLERİ AYIRDI Kavganın diğer milletvekilleri tarafından ayrılmasıyla Daloğlu uzaklaştırıldı ve meclis sakinleşti. Dünya Haberleri Avrupalı çiftçiler, Brüksel’i traktörlerle kilitledi

