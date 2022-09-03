Bulgaristan, Rus turistler için vize ücretini artırmaya karar verdi

Turizm Bakanı Dimitrov, güncellenen ücreti açıkladı. Bulgar Bakan, "Rusların ülkemize girmesini tamamen yasaklamanın bir yolu yok" dedi.

Avrupa Birliği (AB), Rus turistlere yönelik vizeleri kısıtlama kararı aldı.

Bu kararın ardından Bulgaristan da vize ücretlerinde artışa gitmeye karar verdi.

35 eurodan 80 euroya çıkarılacak

Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, ülkesinin Rus turistlerden istediği vize ücretini 35 eurodan 80 euroya çıkaracağını açıkladı.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na (BNT) konuşan Dimitrov, bugüne dek Rus turistlerin vize ücretlendirmesinde bazı kolaylıklardan yararlandıklarını ancak bu uygulamaya son verileceğini söyledi.

Dimitrov, şöyle devam etti:

"Tamamen yasaklamanın bir yolu yok"

"Rusların ülkemize girmesini tamamen yasaklamanın bir yolu yok ancak vize ücretlerine zam getirilecek. Pek uygun görmediğimiz bu karar, aslında Avrupa Birliği’nin (AB) kararıdır. Biz de AB üyesi olarak ona uymak zorunda kalacağız."

Bakan Dimitrov, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasından sonra iki ülke arasında direkt uçuşlar askıya alınmasına rağmen yılın başından bu yana 60 binden fazla Rus vatandaşının Bulgaristan’ı ziyaret ettiğini aktardı.

"Ciddi masraflara katlanıyorlar ama yine de geliyorlar"

Rusların ülkenin Karadeniz sahillerinde yaklaşık 100 bin mülkü olduğuna işaret eden Dimitrov, "Bu turistler Türkiye üzerinden giriyorlar, Bulgaristan'a ulaşabilmek için ciddi masraflara katlanıyorlar ama yine de geliyorlar." diye konuştu.

AA'nın haberine göre, Dimitrov, Bulgaristan için her bir turistin değerli olduğunu vurgulayarak ağustos sonuna kadar ülkeye gelen yabancı turist sayısının 6,1 milyona ulaştığını kaydetti.