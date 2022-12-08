Bulgaristan, Şengen bölgesine katılımını reddeden AB'ye tepki gösterdi

Bulgaristan'ın dış sınırlarının iki kez teftiş edildiğini belirten Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, "Hiçbir sorun tespit edilmediğini halde ret kararı kabul edilemez" dedi.

Bulgaristan yönetimi, Bulgaristan’ın Şengen bölgesine katılımını reddeden Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösterdi..

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Bulgaristan’ın 2011'den beri Şengen bölgesine katılıma ilişkin gerekli tüm kriterleri yerine getirdiğini belirtti.

Radev, ülkesinin Şengen alanına alınmasının AB sınırını güvenli hale getireceğini kaydederek, "Şengen’e katılımımız Avrupa Birliği’nin dış sınırları daha huzurlu olacak." dedi.

"Teftişlerde sorun tespit edilmedi, ret kararı kabul edilemez"

Son iki ayda Bulgaristan’ın dış sınırlarının iki kez teftiş edildiğini belirten Radev, bu teftişlerde hiçbir sorun tespit edilmediğini ve buna rağmen ret kararı verilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Radev, veto kararı veren Hollanda ve Avusturya'nın kendi çıkarlarına karşı gelmemesi gerektiğini ve birgün Şengen'e katılacaklarını umduklarını söyledi.

"Çabalarımızı sürdüreceğiz"

Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Semerciev da ülkesinin Şengen sahasının dışında bırakılmasına tepki gösterdi.

Semerciev, AB ülkelerinin çoğunun Bulgaristan’a destek verdiğini ancak Hollanda ve Avusturya'nın karşı çıktığını anımsatarak, "Çabalarımızı sürdüreceğiz. Sadece iki ülke karşı çıkıyor. AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak İsveç ile sıkı bir iş birliği yapacağız." diye konuştu.

​​​​​​​Avrupa Konseyi İçişleri ve Adalet Bakanları toplantısında, Bulgaristan’ın Şengen bölgesine katılımına ilişkin karar Hollanda ve Avusturya'nın vetosuyla reddedildi.