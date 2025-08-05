Bulgaristan'da orman yangını paniği

Ülkemizde olduğu gibi dünyadan da yangın haberleri geliyor...

Son olarak, Bulgaristan’ın Harmanlı bölgesindeki Dositeevo ile Kolarovo köyleri arasında bulunan Sakar Dağı'nın Radinçevo kısmında yangın çıktı.

SICAK RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRDİ

Yangına, 60'tan fazla itfaiye personelinin 13 araçla müdahale ettiği belirtildi.

Yetkililer, yön değiştiren sıcak rüzgarın itfaiyecilerin çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE, YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

İlk belirlemelere göre, yangının bir balıkçının bölgeye söndürülmemiş sigara atmasından kaynaklandığı değerlendiriyor.