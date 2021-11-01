Euro
11.0371
-0.69%
Dolar
9.5241
-0.68%
Altın
550.1
0.01%
Borsa
1.536
0.9%
Bitcoin
585.118
0.67%
BTXN Coin
26.86
1.35%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Bulgaristan’da, Türkiye geçişleri için hazırlanmış sahte PCR testleri ele geçirildi

    Türkiye’ye seyahat edenlere satılmak üzere hazırlanmış sahte PCR testlerine el konulduğunu duyuran Bulgar polisi, 1 kişinin de yakalandığını açıkladı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 17:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bulgaristan’da, Türkiye geçişleri için hazırlanmış sahte PCR testleri ele geçirildi

    Bulgaristan’ın Harmanli şehrinde, Türkiye’ye seyahat edenlere satılmak için hazırlanmış çok sayıda sahte PCR testi ele geçirildi.

    Bulgaristan polisi, sahte bilgileri düzenleyen 1 kişinin de yakalandığını duyurdu.

    Şahsın ismi açıklanmazken, 33 yaşında olduğu ve Harmanli’de yaşadığı belirtildi.

    BİLGİSAYAR SİSTEMİ VE YAZICILAR ELE GEÇİRİLDİ

    Şahsın evinde yapılan aramada, Bulgarca ve Türkçe düzenlenmiş çok sayıda sahte PCR testi bulunduğu kaydedildi.

    Ayrıca, baskıda kullanılan bilgisayar sisteminin ve yazıcıların da ele geçirildiği açıklandı.

    SAHTE TESTLER KULLANANLAR SORGULANACAK

    Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sahte testleri kullananların sorgulanacağını ifade etti.

    Bulgaristan’da, Türkiye geçişleri için hazırlanmış sahte PCR testleri ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir