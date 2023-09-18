Bulgaristan'ın Karadeniz sahilinde bomba yüklü drone tespit edildi Bulgaristan Deniz Kuvvetleri, ülkenin Karadeniz sahilinde patlayıcı yüklü bir drone imha etti. Yapılan açıklamada drone'un, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilişkili olduğu belirtildi.

AA Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda Romanya sınırına yakın Karadeniz sahilinde panik anları yaşandı. Tülenovo köyünde bir otel işletmecisi karaya vuran, ağır hasarlı 3,5 metrelik drone'u fark etti. Bunun ardından, Deniz Kuvvetleri ekipleri ihbar üzerine sabah saatlerinde olay yerine ulaştı. İmha edildi Drone üzerinde 82 milimetrelik bir patlayıcı olduğunu tespit edilmesinin ardından patlayıcı, uzaktan kontrollü şekilde imha edildi. Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilişkili Savunma Bakanı Todor Tagarev, drone'un nereden gönderildiğinin tespit edilmediğini ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilişkili olduğunu açıkladı. Tagarev, imha çalışmalarının gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak yapıldığını belirtti. "Böyle olaylar her hafta yaşanıyor" İmha çalışmalarının gece saatlerinde yapılmasının ekip açısından risk teşkil ettiğine dikkati çeken Tagarev, "Dolaysıyla gündüz çalıştık. Böyle olaylar her hafta yaşanıyor." dedi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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