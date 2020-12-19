Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Dubai kentindeki Burj Khalifa binası, İsrailli aktris Gal Gadot'un başrolünde oynadığı Wonder Woman 1984 filminin fragmanı ile renklendi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki dostluk giderek pekişmeye devam ediyor.

İki ülke arasında ticari anlaşmaların yanı sıra sosyal ve kültürel olarak bağlantılar da kurulmaya devam ediyor.

BAE'de bulunan Dubai kentindeki dünyanın en uzun binası olan Burj Khalifa'da gösteri düzenlendi.

BURJ KHALIFA'YA İSRAİL FİLMİNİN FRAGMANI YANSITILDI

Yapılan gösteride binaya, İsrailli aktris Gal Gadot'un başrolünde oynadığı Wonder Woman 1984 filminin fragmanı yansıtıldı.

Burj Khalifa'nın resmi İnstagram hesabından yapılan paylaşımda, "Burj Khalifa'nın ışıkları, Wonder Woman 1984'ün 17 Aralık'ta sinemalarda gösterime girmesini kutlamak için yanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Burj Khalifa'ya İsrailli aktris Gal Gadot'lu Wonder Woman yansıtıldı İZLE