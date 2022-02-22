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    Burkina Faso'da altın madenindeki patlamada 60 kişi hayatını kaybetti

    Burkina Faso'nun güneybatısındaki Poni şehrinde bulunan altın madeninde meydana gelen patlamada 60 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 22.02.2022 - 00:26
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    Burkina Faso'da altın madenindeki patlamada 60 kişi hayatını kaybetti

    Ulusal basındaki haberlere göre, Poni şehrinin Gbomblora mevkisinde bulunan altın madeninde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

    60 ÖLÜ, 50 YARALI

    Patlamada, en az 60 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

    Yaralıların bölge hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.


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