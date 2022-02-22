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- Burkina Faso'da altın madenindeki patlamada 60 kişi hayatını kaybetti
Burkina Faso'da altın madenindeki patlamada 60 kişi hayatını kaybetti
Burkina Faso'nun güneybatısındaki Poni şehrinde bulunan altın madeninde meydana gelen patlamada 60 kişi yaşamını yitirdi.
- AA
- 22.02.2022 - 00:26
Ulusal basındaki haberlere göre, Poni şehrinin Gbomblora mevkisinde bulunan altın madeninde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
60 ÖLÜ, 50 YARALI
Patlamada, en az 60 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Yaralıların bölge hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.