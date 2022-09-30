Burkina Faso'da askeri darbe

Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu.

Devlet Televizyonu RTB'den askerler tarafından okunan bildiride, ordunun Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükûmetini feshettiği duyuruldu.

Sınırlar kapatıldı, hükümet feshedildi

AA'nın aktardığına göre; bildiride, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı ve hükûmetin feshedildiği belirtildi.

Devlet Başkanı, "Memnuniyetsiz bir grup asker" demişti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Damiba'nın, başkent Vagadugu'da yaşanan askeri hareketliği "bir grup askeri unsurun memnuniyetsizliği olarak" değerlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, halk, sosyal medyada dolaşan haberler konusunda temkinli olmaya davet edilirken ülkede sakinliği ve refahı sağlamak için görüşmelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Askeri hareketlilik sonrası RTB'nin yayını kesildi

Vagadugu'da sabah 04.30'dan itibaren silah ve patlama seslerinin duyulmuş, Baba Sy Askeri Kampı civarında askeri hareketlilik yaşanmış ve devlet televizyonu RTB'nin yayını kesilmişti.

Ülke basınındaki bazı haberlerde, yaşanan askeri hareketliliğin bir darbe girişimi olduğu belirtilirken bazı haberlerde ise "Kobra Birliği" askerlerinin ödenmeyen ikramiyelerin pazarlığı için askeri hareketlilik başlattığı ileri sürülüyor.