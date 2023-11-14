Burkina Faso'daki terör saldırısı: En az 70 kişi öldü Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan oluşan en az 70 kişi yaşamını yitirdi.

AA & Ensonhaber

Burkina Faso'nun Centre-Nord bölgesindeki Zaongo köyüne 5 Kasım'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen terör saldırısında çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan oluşan en az 70 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada toplam ölü ve kayıp sayısının kurtulanların ifadeleri ışığında belirleneceği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ülke topraklarının yüzde 35'i devlet kontrolünde değil

Burkina Faso'da 2015'te baş gösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hükümet verilerine göre bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, mayısta yaptığı bir konuşmada ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.