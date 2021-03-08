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- Burnuyla mızıka çalan Hint müzisyenden beatbox şov
Burnuyla mızıka çalan Hint müzisyenden beatbox şov
Hint müzisyen, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
- Haber Merkezi
- 08.03.2021 - 09:20
- Güncelleme : 08.03.2021 - 09:46
Hindistan'da yaşayan müzisyen Naresh Kumar, beatbox'ı nefesli enstrümanlarla birleştirdi.
Tamil Nadu eyaletinde yaşayan Kumar, aynı anda burnuyla mızıka ve ağzıyla flüt çalarken beatbox yapıyor.
FLÜT VE MIZIKA ÇALARAK BEATBOX YAPIYOR
İlk başlarda bu yeteneği kazanma konusunda başarısızlıklar yaşadığını belirten Hint müzisyen, zaman içinde beceri kazandığını söyledi.
Burnuyla mızıka çalan Hint müzisyenden beatbox şov ViDEO