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    Burnuyla mızıka çalan Hint müzisyenden beatbox şov

    Hint müzisyen, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 09:46
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    Burnuyla mızıka çalan Hint müzisyenden beatbox şov

    Hindistan'da yaşayan müzisyen Naresh Kumar, beatbox'ı nefesli enstrümanlarla birleştirdi.

    Tamil Nadu eyaletinde yaşayan Kumar, aynı anda burnuyla mızıka ve ağzıyla flüt çalarken beatbox yapıyor.

    FLÜT VE MIZIKA ÇALARAK BEATBOX YAPIYOR

    İlk başlarda bu yeteneği kazanma konusunda başarısızlıklar yaşadığını belirten Hint müzisyen, zaman içinde beceri kazandığını söyledi.

    Burnuyla mızıka çalan Hint müzisyenden beatbox şov ViDEO

    Burnuyla mızıka çalan Hint müzisyenden beatbox şov #1

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