CAATSA yaptırımları nedir, maddeleri nelerdir? CAATSA kaldırılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’daki kritik görüşmesinde F-35 ve F-16 savaş uçakları, ticaret, terörle mücadele ve CAATSA yaptırımları masaya yatırıldı.

2 Ağustos 2017’de ABD Kongresi tarafından kabul edilen ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe giren CAATSA yaptırımları merak konusu oldu.

CAATSA yaptırımları nedir, maddeleri nelerdir, kaldırılacak mı...

Türkiye için öngörülen süreç ve detaylar haberimizde.

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR

CAATSA, 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkarılan bir yasadır.

Bu yasa, ABD’nin düşman olarak gördüğü ülkelerle (özellikle Rusya, İran ve Kuzey Kore) iş yapan ülkelere, şirketlere veya kişilere ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmasını öngörür.

CAATSA’nın 235. bölümü, uygulanabilecek 12 farklı yaptırım öngörür. ABD Başkanı, belirli bir durumda bu 12 yaptırımdan en az 5 tanesini seçip uygulayabilir.

İşte bu 12 yaptırım kalemi:

İhracat lisansı yasağı – ABD'den mal veya teknoloji ihracatına izin verilmemesi. Kredi yasağı (ABD Exim Bankası) – ABD İhracat-İthalat Bankası'nın kredi ve garantilerinin durdurulması. Uluslararası finans kuruluşları desteğinin engellenmesi – Dünya Bankası, IMF gibi kurumlardan destek verilmemesi için girişim. 1 milyon $ üzeri banka işlemlerine kısıtlama – ABD mali sisteminde büyük ölçekli işlemlerin yasaklanması. Yaptırıma tabi kişiyle mal/hizmet alım-satımının engellenmesi – ABD kişi ve kurumlarının iş yapmasının yasaklanması. Yatırım yasağı – ABD kişi ve kurumlarının yatırımlarının yasaklanması. Finans kuruluşlarına yaptırım – ABD finansal kurumlarının işlem yapmasının yasaklanması. Döviz işlemlerinin engellenmesi – ABD ile döviz bazlı işlemlerin durdurulması. Banka işlemlerinin engellenmesi – Hedef kişinin ABD bankacılık sistemine erişiminin kesilmesi. Malvarlığı dondurma – ABD'deki tüm varlıkların dondurulması. Vize yasağı – Hedef kişilerin ABD’ye girişinin engellenmesi. İşlem yasağı – ABD vatandaşlarının bu kişi/kurumla işlem yapmasının yasaklanması.

TÜRKİYE VE CAATSA YAPTIRIMLARI

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle 2020'de CAATSA yaptırımlarına tabi tutuldu.

ABD, Türkiye’ye yönelik 5 yaptırım uyguladı:

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)’ye yönelik ihracat lisanslarının durdurulması

SSB Başkanı ve diğer yetkililere vize ve malvarlığı kısıtlamaları

ABD finansal sistemine erişim yasağı

Resmi olarak kaldırıldığına dair bir karar henüz açıklanmasa da ABD Başkanı Donald Trump yaptırımların kaldırılabileceğini açıkladı.