Çad: Fransız liderlerin Afrika halklarına saygı göstermeyi öğrenmesi gerekiyor

AA

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024’te Fransa ile güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuş, Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık’ta Çad’dan çekilmeye başlamıştı.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Fransa’nın 31 Ocak 2025’e kadar ülkeden tamamen çekileceğini duyurmuştu.

İki ülke arasında iş birliğinin sonlamasıyla siyasi gerginlik yaşanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, geçtiğimiz günlerde Afrika bölgesindeki terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin konuşması, Çad hükümetinin tepkilerine neden oldu.

"FRANSIZ ASKERLERİ OLMASA, DEVLETİNİZ OLMAZDI" DEDİ

Macron, yaptığı konuşmada, "Bazı Afrikalı liderler, Sahel’de terörle mücadeleye yönelik Fransa’nın çabalarına teşekkür etmeyi unuttu. Halklarına bunu söyleme cesareti gösteremeyen tüm Afrikalı liderler için söylüyorum; Fransız ordusu bu bölgede konuşlanmasaydı, bugün hiçbirinin ülkesi egemen bir devlet olarak var olamazdı." ifadelerini kullanmıştı.

"FRANSIZ LİDERLER AFRİKA HALKLARINA SAYGI GÖSTERMEYİ ÖĞRENMELİ"

Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah, yaptığı açıklamada, Macron’un ifadelerini Afrika'yı ve Afrikalıları küçümseyici tutum olarak nitelendirdi.

Koulamallah, "Fransız liderlerin Afrika ve Afrikalılara saygı göstermeyi öğrenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"AFRİKA'NIN FEDAKARLIKLARI LAYIKIYLA TAKDİR EDİLMEDİ"

Özellikle Çad’ın, Fransa’nın kurtuluşunda kritik rol oynadığını hatırlatan Koulamallah, "Afrika halklarının, İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa’ya yaptığı fedakarlıklar hiçbir zaman layıkıyla takdir edilmedi." dedi.

Çad ordusunun, Fransız desteği olmadan, halkın cesareti ve mütevazı kaynaklarla inşa edildiğinin altını çizen Koulamallah, Fransa’nın Çad ordusuna anlamlı destek sunmadığını, 60 yıllık varlığı boyunca katkılarının genellikle kendi stratejik çıkarlarıyla sınırlı kaldığını ve Çad halkının kalkınması için kalıcı etki yaratmadığını sözlerine ekledi.