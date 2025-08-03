California’da orman yangını: 12 bin hektar kül oldu

ABD'nin California eyaletinde bulunan Los Padres Ulusal Ormanı’nda devam eden orman yangını, 12 binden fazla hektarlık alanı küle çevirdi.

New York Times’ın haberine göre, Santa Barbara ve San Luis Obispo bölgelerinde etkili olan yangın, dik ve engebeli arazide ilerleyerek itfaiye ekiplerine zorluk yaşatıyor.

12 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN HASAR GÖRDÜ

Yangının etkilediği alan 12 bin hektarı aşarken, çevrede yaşayan yaklaşık 70 kişi tahliye edildi. Kuru ve sıcak hava koşulları yangının kırsal ve seyrek yerleşimli bölgelerde hızla yayılmasına neden oluyor.

Yetkililer, yangının sadece yüzde 5’inin kontrol altına alınabildiğini ve üç kişinin yaralandığını açıkladı.