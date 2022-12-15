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    Cambridge Üniversitesi, Nijerya’ya 116 bronz heykeli iade edecek

    Benin Krallığı döneminde Avrupa’ya kaçırılan 116 bronz heykelin Cambridge Üniversitesi tarafından ülkeye iade edileceği öğrenildi.
    • 15.12.2022 - 08:45
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    Cambridge Üniversitesi, Nijerya’ya 116 bronz heykeli iade edecek

    Nijerya'nın güneyindeki Benin Krallığı döneminde Avrupa'ya kaçırılan 116 bronz heykel, ülkeye iade edilecek.

    Açıklama, İngiltere’de bulunan Cambridge Üniversitesi’nden geldi.

    Ulusal basında yer alan haberlere göre; üniversitede bulunan 116 bronz heykelinin 1897'de İngiliz silahlı kuvvetleri tarafından alındığı, bronzların yasal mülkiyetinin Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu’na iade edileceği belirtildi.

    İngiliz hükümeti, iadelere sıcak bakmıyor

    AA’nın haberine göre; Nijerya'ya ait sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan "Oba" bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eser, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.

    Son zamanlarda Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiliz hükümeti, bunların iade edilmesi fikrine sıcak bakmıyor.

    İngiltere'deki Horniman Müzesi ve Gardens, geçen ay 6 parçadan oluşan bronz heykeli, Nijerya hükümetine iade etmişti.


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