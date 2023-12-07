Can kaybında acı bilanço! Savaşın 2'nci ayında ölü sayısı 17 bin 177'ye ulaştı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sistematik olarak saldırıda bulunduğu Gazze'de ölü sayısı 17 bin 177 oldu.

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ensonhaber.com

7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'de vahşi bir soykırım yaşanıyor.

İsrail ordusu, bir ayı aşkın süredir bombardımana tuttuğu Gazze'yi adeta yerle bir etti.

Gece gündüz demeden havadan ve karadan saldırılan bölgede, insani ihtiyaçlar dahi karşılanamıyor.

Yakıt, elektrik, gıda ve birçok eksiğin yaşandığı bölgede binlerce insan can veriyor.

Sivillerin hedef alındığı çatışmalarda çocuk ölümleri canları yakmayı sürdürüyor.

Ölü sayısı artıyor

Bölgeden gelen son bilgiye göre ölü sayısı 17 bin 177'ye yükseldi.

46 bin yaralı

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaklaşık 46 bin kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hastane saldırıları devam ediyor

Bir diğer yandan İsrail, uluslararası örgütler ve çeşitli ülkelerden tepki görmesine rağmen hastanelere de saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen çocuklar, yeni doğanlar ve hastanede tedavi altına alınanların son durumları hakkındaki bilgiler derlendi.

Saatte 5 çocuk ölüyor

Şifa, Endonezya, Nasr Çocuk, Rantisi Çocuk, El-Avde Çocuk ve Kudüs hastaneleri ya da çevrelerine şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail, hastanelerin hizmet dışı kalmasıyla pek çok yaralının, çocuğun ve hastanelere sığınanların ölümüne neden oluyor.

Buna göre İsrail'in saldırılarında Gazze'de saatte 5 çocuk hayatını kaybediyor.